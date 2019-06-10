Светлана Лобода устроила демарш российским самолетам - СМИ (документ)

Помощники других артистов также сообщили СМИ, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100.

Опальная украинская певица Светлана Лобода отказывается летать на самолетах Sukhoi Superjet-100. В официальном бытовом райдере в пункте "авиа" указано, что артист и коллектив не летают самолетами "Сухой Суперджет".

Указывается также, что певица предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией "Аэрофлот", пишет "Радио Свобода".

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Помощники других артистов также сообщили СМИ, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имён и имён своих работодателей.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" запретила своим сотрудникам летать на SSJ 100.

25 мая Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел крушение пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" SU-1492 в Мурманск. Погиб 41 человек. Спастись удалось 37 пассажирам. По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов.