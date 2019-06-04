"Есть привычка общаться с бывшими": астролог составил гороскоп для Джоли и Питта и рассказал, сойдутся ли они снова

По словам астролога, актриса проявит себя в ближайшее время в совершенно новой сфере, не исключено, что в политике.

Американская актриса Анжелина Джоли 4 июня отмечает свой 44-ый день рождения. Астролог Влад Росс составил гороскоп для известной актрисы.

"На углах гороскопа актрисы находятся планеты "малого и большого счастья" – Венера и Юпитер. Анжелина Джоли считается самой обалденной и самой красивой как раз потому, что в ее гороскопе в столь удачном положении есть восходящая Венера. Юпитер хорошо выражен в 11-м доме гороскопа, то есть в доме власти и политики. Это говорит о том, что Анжелина Джоли может преуспеть в политической деятельности. Более того, по моим прогнозам, Джоли – это потенциальный будущий президент США, первая женщина-президент Штатов. У нее большие шансы возглавить США", - сказал астролог в комментарии Главреду.

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По словам Росса, Анжелину Джоли ждет очень насыщенный год, который принесет большие перемены и свершения.

"Она в этот период сможет реализовать свои серьезные карьерные амбиции и проявить себя в новых сферах, очень вероятно, что это будет политика. Благоприятно складывается для Джоли ситуация в плане финансов. Проекты, которыми она будет заниматься, будут удачными и выгодными для нее. Кроме того, актрису ждут удачные инвестиции", - добавил эксперт.

Астролог не исключает, что в ближайший год Анжелина Джоли закончит актерскую карьеру и займется продюсированием.

"Из нее выйдет прекрасный продюсер. У нее вырисовывается совершенно новая карьера, открываются новые горизонты. Восходящий Уран в доме карьеры в годовом гороскопе как раз об этом и говорит", - говорит Росс.

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Если говорить о личной жизни Анжелины Джоли, то астролог не прогнозирует ее возвращения к Брэду Питту.

"Джоли несвойственно возвращать старые браки и бывших любимых. Так что вряд ли эта пара вновь сойдется официально. Однако они будут оставаться хорошими друзьями, возможно, даже находиться в гражданских отношениях. Но юридически скреплять свои отношения они больше не будут. В отличие от Джоли, у Питта есть привычка общаться с бывшими подружками, в том числе с Дженнифер Энистон. Такова его линия поведения – поддерживать отношения со всеми своими бывшими женами. Но Джоли не такая, потому вряд ли получится вернуть их брак", - резюмировал астролог.