Надя Дорофеева появилась в дерзком мини и колготках в сетку (фото)

Также артистка решила сделать акцент на губы, накрасив их фиолетовой помадой.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила сеть дерзким образом.

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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в ярком прозрачном наряде, который подчеркивает ее стройную фигуру. В таком "луке" Дорофеева выступала во время концерта MONATIK'а на НСК "Олимпийский".

На снимке певца предстала в прозрачном ярком платье-тунике, черном боди и сетчатых колготках. Многие сочли такой образ очень смелым.

"Красотка", "Прекрасная и милая", "Я восхищаюсь тобой!", "Классная", "Просто бомба!", - пишут в комментариях к кадру.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.