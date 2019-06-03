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Надя Дорофеева появилась в дерзком мини и колготках в сетку (фото)

11:11, 03 июня 2019
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Дорофеева любит эпатировать публику / instagram.com/nadyadorofeeva

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На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в ярком прозрачном наряде, который подчеркивает ее стройную фигуру. В таком "луке" Дорофеева выступала во время концерта MONATIK'а на НСК "Олимпийский".

На снимке певца предстала в прозрачном ярком платье-тунике, черном боди и сетчатых колготках. Многие сочли такой образ очень смелым. 

"Красотка", "Прекрасная и милая", "Я восхищаюсь тобой!", "Классная", "Просто бомба!", - пишут в комментариях к кадру.

Дорофеева удивила поклонников / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева