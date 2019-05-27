Раскрыты новые подробности свадьбы Каменских и Потапа

Певица и рэпер поженились после долгих лет тайного романа. На праздник приехал весь украинский шоу-бизнес, а социальные сети разрываются поздравлениями. Свадьбу Потапа и Насти Каменских называют событием года.

В минувший четверг 38-летний Потап и 32-летняя Настя наконец публично признались в любви друг другу и зарегистрировали отношения. Торжество прошло в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес.

Собравшихся угощали холодными закусками, салатом "Капрезе", хруcтящим осьминогом, камчатским крабом, фуа-гра и прочими деликатесами. Только банкет без декора и концертной программы обошелся паре в сумму около 2,8 млн грн, пишет "СтарХит".

Основное действие проходило в огромной застекленной беседке, напротив которой установили сцену и большой экран.

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В финале вечера для уже разгоряченных гостей выступил коллега Каменских по шоу X-Factor Андрей Данилко — разумеется, в образе Верки Сердючки.

"Я чувствовал, что между ними есть контакт, искра, когда только познакомился, — рассказал Данилко "СтарХиту". — Была программа "Дом радости", где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял. Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение".

Кстати, Каменских не планирует меньше выступать в связи с новым личным статусом. "Брак — это же не иммиграция, — улыбается Данилко. — Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут".

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.