"Шедевр женской красоты": экс-"виагра" завела сеть фото топлес

Всего за час фото собрало более 50 тысяч лайков.

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова завела сеть новым откровенным фото без белья.

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В своем Instagram экс-"виагра" опубликовала снимок, на котором она позирует, демонстрируя аппетитные формы. При этом она одета только в джинсы, сверху певица абсолютна голая.

Фото сразу вызвало волну восторженных комментариев подписчиков.

"Шикарная фигура", "Нереальная красавица", "Идеальный вид", "Шедевр женской красоты", "Передом было бы намного красивее", "Самая красивая", "Огонь", - пишут в комментариях.

Всего за час фото собрало более 50 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Седокова в полупрозрачных лосинах "засветила" ягодицы на камеру.

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