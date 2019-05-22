Вера Брежнева в бикини поразила стройной фигурой (фото)
Известная украинская певица и экс-учасница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала фанов новым откровенным снимком.
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Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram в stories. На ней она предстала в раздельном купальнике без бретелей.
Ни 37-летний возраст, ни то, что Брежнева - мать двоих детей, не мешают ей выглядеть роскошно, оставаясь в форме. Поп-дива продемонстрировала на снимке подтянутый животик и пышную грудь.
Перед камерой певица появилась с собранными волосами, дополнив образ тонкими браслетами на руках и подвеской на шее.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть новыми фото, на которых предстала в раздельном купальнике.