Вера Брежнева в бикини поразила стройной фигурой (фото)

Исполнительница порадовала поклонников снимком, на котором она предстает в бикини.

Известная украинская певица и экс-учасница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала фанов новым откровенным снимком.

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Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram в stories. На ней она предстала в раздельном купальнике без бретелей.

Ни 37-летний возраст, ни то, что Брежнева - мать двоих детей, не мешают ей выглядеть роскошно, оставаясь в форме. Поп-дива продемонстрировала на снимке подтянутый животик и пышную грудь.

Перед камерой певица появилась с собранными волосами, дополнив образ тонкими браслетами на руках и подвеской на шее.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть новыми фото, на которых предстала в раздельном купальнике.

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