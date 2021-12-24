В новогоднем шоу будет много звезд и музыкальных сюрпризов.

В новогоднюю ночь, 31 декабря в 20:00, на телеканале 1+1 состоится премьера новогоднего "Вечернего квартала".

Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, каких сюрпризов ожидать в новогоднюю ночь от шоу.

Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)По ее словам, в "Квартал" пожаловал Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль". Кроме того, в новогоднем выпуске будут музыкальные сюрпризы от MOZGI, "Антитела", ДОРОФЕЕВОЙ, Оли Поляковой, Олега Винника, MONATIK, Тина Кароль, София Ротару и Ивана Дорна. Также к номерам присоединится приглашенный актер, народный артист Украины Станислав Боклан.

На концерте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которых привлекли к участию во время одного из номеров.

"Владимир немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить", — отметила Кравец.

Особым подарком для украинцев станет выступление свежесозданного "Квартал бэнд".

Ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о дружбе и отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она шутит, что теперь ее бывший коллега "нашел нормальную работу", поэтому они стали реже общаться.

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