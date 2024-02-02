У них остался прежний фаворит.

Завтра, 3 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024. В связи с этим букмекеры обновили свои прогнозы, однако лидер не изменился.

Они, как и раньше, считают, что победителями Нацотбора станут Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" (64%). Стоит отметить, что победу этому дуэту прогнозируют не только букмекеры, но и сами украинцы, которые ранее проголосовали за артисток на сайте "Евровидения".

На втором месте так и остался Melovin. Несмотря на то, что европейцы хотят именно его видеть на сцене масштабного конкурса песни, букмекеры отдали ему всего 10%.

Закрывает тройку лидеров Anka с результатом 6%. К слову, у Alyona Alyona и Jerry Heil слишком большой отрыв.

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Финал конкурса можна будет посмотреть 3 февраля онлайн. Стандартно транслировать Нацотбор будут на YouTube "Суспільне", "Євробачення Україна" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

Трансляция начнется в 18:00.

Когда состоится Евровидение-2024

Сам конкурс пройдет в мае 2024 года в Мальме. Первый полуфинал - 7 мая, второй - 9, грандиозный финал - 11 мая.

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