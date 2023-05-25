Телеведущий раскрыл некоторые подробности до официального объявления.

Телеведущий Юрий Горбунов дал интервью программе "Сніданок з 1+1" и рассказал о планах на проект "Голос країни". Так, Горбунов признался, что съемки скоро начнутся. Кастинг продолжается и будет продлен до 15 июня.

Снимать и проводить прямые эфиры будут в Польше - ранее съемки проходили в Киеве, но сейчас это небезопасно для участников и организаторов, поскольку Россия регулярно накрывает украинскую столицу ракетами.

"Чрезвычайно приятно констатировать факт, что "Голос країни-13" расширяет свои горизонты и снимает любые границы. Польша - это главный друг Украины, подставивший свое плечо в трудную минуту, так что в творчестве мы объединимся. Голос країни зазвучит по всей Европе, ведь Украина и Польша объединяются для создания нового сезона музыкального проекта", - рассказал шоумен.

Ведущими 13-го сезона будут, как и раньше, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Осадчая обратилась к потенциальным участникам проекта:

"В первую очередь могу дать совет не волноваться, а правильно выбрать репертуар. Важно, чтобы песня была интересна вокально, ведь от этого зависит первое впечатление, которое вы произведете на кастинг-менеджера. Советую использовать свой шанс по полной".

О проекте "Голос країни"

Это вокальный конкурс, где участники соревнуются за победу. В своем стремлении стать тем самым голосом страны все конкурсанты проходят три этапа - "слепые" прослушивания, вокальные бои и прямые эфиры.

Позади уже 12 сезонов, которые помогли многим начинающим звездам "зажечься" и найти своих слушателей.

Напомним, Горбунов рассказал, что Влад Яма больше не вернется в Украину.

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