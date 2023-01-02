Девушка рассказала, что уже не могла выдерживать напряжения на проекте.

Экс-участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлия Кучеренко высказалась после вылета из шоу. Девушка намекнула, что покинуть проект - ее личное желание.

На своей странице в Instagram "Медуза" написала, что очень часто разговаривала с главным героем Алексом Топольским о доверии и рассказывала ему о своем отношении к любовным треугольникам.

Отметим, когда-то Кучеренко состояла в таких отношениях, которые оказались для нее фатальными. Поэтому сейчас она очень жестко к этому относится и говорит, что если мужчине нравится другая - это не ее мужчина.

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Юлия добавила, что на протяжении своего участия в "Холостяке", она понимала, что это шоу. Но выдерживать такого напряжения больше не могла.

"Вы же понимаете, что свидание в доме с Мариной сразу после нашего (классно, что я вообще вернуться успела домой) вызвало откровенное удивление. Но это еще и после того, как на прошлой неделе я рассказывала о моих отношениях, в которых появилась третья (девушка, - УНИАН), и как только я почувствовала - отпустила. Ибо если у мужчины вызывает хоть маленькие сомнения и колебания присутствие другой – ему не быть моим мужчиной. На проекте я заверила себя, что это шоу и формат такой, но два свидания подряд уже на таком этапе после разговоров о доверии... не выдерживаю", - подытожила "Медуза".

Напомним, ранее Юля "Медуза" раскрыла всю правду о шоу "Холостяк". По словам участницы шоу, этот проект ничего общего с чувствами не имеет.

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