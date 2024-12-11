Европейский вещательный союз (EBU) ввел новые правила на международном конкурсе "Евровидение-2025", которое состоится в Швейцарии. Нововведения произошли во избежание конфликтов.
Как сообщает EBU, организаторы шоу создали Кодекс поведения и Протокол об обязанности заботы. Это правила, которых должны придерживаться представители стран и журналисты. При условии нарушения этого кодекса медийщики, в частности, могут не получить или потерять аккредитацию на конкурс. Как указано на сайте, кодекс должен обеспечить четкие роли и обязанности для каждого, кто появится на Евровидении.
В этих правилах Европейский вещательный союз подчеркнул важность соблюдения местных законов, а также правил общения и поведения, не нарушение норм честной конкуренции. Кроме того, согласно документу, участникам запрещено использовать шоу как инструмент. Вероятно, речь идет об аполитичности конкурса, то есть, высказывании участниками политических взглядов.
"Мы объединены музыкой - и каждый обязан обеспечить, чтобы конкурс оставался событием, которое способствует единству, разнообразию и инклюзии. Изменения, которые мы вводим, создадут лучший опыт для участников, персонала и аудитории", - отметил директор Евровидения Мартин Грин.
В дополнение, для артистов будут созданы специальные места без камер и прессы. Организаторы гарантируют, что там они смогут комфортно и безопасно подготовиться к выступлению. В следующем году будет также увеличено количество закрытых репетиций для исполнителей и создан график, согласно которому участники смогут больше отдыхать.
Среди других нововведений также создание должности менеджера по благосостоянию. Обязанностью этого человека на Евровидении будет обеспечение эффективного взаимодействия между певцами и персоналом.
К слову, новые правила появились после скандалов, произошедших в этом году на шоу. Как известно, представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за конфликта с журналисткой. Артист не выступил в финале и потерял возможность победить на конкурсе.
Напомним, ранее Нидерланды ответили, появятся ли на Евровидении-2025. Также стало известно, выступит ли Йост Кляйн снова на шоу.