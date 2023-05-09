Во вторник состоится первый полуфинал.

Уже сегодня, 9 мая, начинается международный конкурс Евровидение, который в этом году проходит в Ливерпуле. УНИАН рассказывает, как посмотреть трансляцию в мобильном приложении "Дия".

В приложении можно будет увидеть прямые эфиры Евровидения. Первая трансляция состоится уже 9 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Как смотреть Евровидение в "Дие" - инструкция

Откройте приложение "Дия", пройдите авторизацию

Найдите в меню "Услуги" (этот раздел находится внизу экрана)

Пролистайте варианты услуг и найдите раздел "Дия.TV" (рядом с этим разделом находится иконка телевизора)

Выберите телеканал "Суспильне Культура HD"

Смотрите прямую трансляцию Евровидения.

Кроме конкурса в "Дие" можно смотреть новости, украинское кино, спортивные события, мультфильмы и контент для всей семьи. Просмотр телеканалов в приложении бесплатный.

Видео дня

Также в "Дие" напомнили о графике Евровидения. Известно, что первый полуфинал начнется уже 9 мая. Второй полуфинал будет проходить 11 мая. Финал Евровидения состоится 13 мая.

Где еще можно посмотреть Евровидение

Как уже сообщал УНИАН, трансляция Евровидения будет проходить на нескольких площадках. В частности, конкурс можно смотреть на официальной странице Евровидения в Facebook. Также трансляцию будут проводить на YouTube-канале Евровидения Украины, на сайтах "Суспильне Культура" и "Суспильне Евровидение".

Напомним, накануне Евровидения букмекеры обновили ставки на победителя не в пользу Украины. Судя по прогнозам букмекерских контор, нашей стране достанется четвертое место.

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