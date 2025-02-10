Родить в 50+: в студии 'Говорит вся страна' обсудили риски позднего материнства

С какими рисками сталкиваются женщины, решившиеся на позднее материнство, рассказали гости "Говорит вся страна" - Елена Завальская, которая стала мамой в 45 лет, Людмила Грищенко, родившая первого ребенка в 54 года, а второго в 58 лет, и Диана Чечина, которая родила первенца в 62 года.
Людмила откровенно поделилась, как у нее возникла идея родить первенца в 52 года, как к этому отнесся ее муж, младший на 12 лет, с какими трудностями столкнулась во время беременности и родов и как решилась родить второго ребенка в 58 лет.
Светлана Оксенова, ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, отметила: "Возраст материнства постепенно смещается в сторону старших репродуктивных групп, что соответствует общеевропейским тенденциям. И в этом Украина повторяет путь, который уже прошли европейские страны."
62-летняя Диана Чечина шла к беременности 28 лет, это была ее самая большая мечта. Она пришла в студию вместе с людьми, которые сделали эту мечту возможной, - врачом-репродуктологом Олегом Берестовым и Татьяной Берестовой, акушеркой-гинекологом.
"Как у врача-репродуктолога у меня нет такой задачи, чтобы получить беременность. Мы должны сделать все возможное, чтобы женщина получила ребенка", - поделился Олег Берестовой.
Также гостями и экспертами токшоу стали Олег Маланчук, заместитель медицинского директора перинатального центра г. Киева, певица Кристина Христонько, куратор социальных проектов Марина Кинах, адвокат Сергей Старенький и психолог Оксана Зайцева.
Смотреть выпуски токшоу "Говорит вся страна" можно на телеканале "1+1 Украина" с понедельника по четверг в 19:00.