Олег Боднарчук заявил, что красивой картинки и хорошего звука недостаточно для аудитории.

Недавно украинская певица Тина Кароль презентовала новое YouTube-шоу "Дом звукозаписи". Ее проект уже получил популярность среди звезд и поклонников, однако режиссер Олегу Боднарчук раскритиковал программу певицы и назвал положительные комментарии под первым выпуском "подхалимскими".

В своей Telegram-сообщении Боднарчук вдребезги "разнес" шоу Кароль, первой гостьей которого стала фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина. Режиссер убежден, что этот проект нужен, в первую очередь, самой Тине.

"Я в ожидании, напишет ли кто-то правду об этом проекте, или и в дальнейшем сплошное подхалимство? "Дом звукозаписи" настолько невероятный, величественный и значимый проект, что всем отняло речь во время его обожания, но только не мне. В поисках легендарности по следам Джамалы, которая со своим альбомом крымскотатарских песен QIRIM стала почти национальной легендой, через тернии Грэмми иногда можно и дойти до "Дома звукозаписи" в Киеве, переложив с места на место лучшие украинские песни прошлого века..." - написал режиссер.

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По словам Боднарчука, проект имеет хорошую картинку и хорошее качество звука, однако этого недостаточно, чтобы собрать большую аудиторию. Режиссер подчеркнул, что в шоу должен быть конфликт или противостояние между звездами. Зато, как пишет Боднарчук, Тина и Юлия восхваляли друг друга. Также он добавил, что правила шоу, которые, на первый взгляд, кажутся сложными, на самом деле таковыми не являются.

"Какой-то типа конфликт между временем репетиций и возможностями Саниной высосан из пальца. С другой стороны, рядовой зритель вообще не понимает - два часа для одной песни с оркестром это много или нет?" - подчеркнул Боднарчук.

В дополнение, еще одной проблемой проекта, по мнению художника, является то, что в нем нет "новой оригинальной идеи". В первом выпуске была перепета песня Игоря Поклада "Коханий". Режиссер считает, что новизны в кавере Саниной нет, потому что этот трек регулярно перепевают другие звезды. Более того, Боднарчук отметил, что шоу слишком сложное для рядовых украинцев, все его смыслы понятны только музыкантам:

В "Доме звукозаписи", как в старом музее - все аскетично, традиционно, местами летает моль... Это нужно самой Тине Кароль для легендарности, за которую она борется всю свою сознательную жизнь, в данном случае, чтобы стать звездным архивариусом всего украинского песенного достояния.

Напомним, в первом эпизоде шоу Тины Кароль "Дом звукозаписи" Юлия Санина в джазовой аранжировке исполнила хит Игоря Поклада "Коханий", который был написан в 1959-м году.

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