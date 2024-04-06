Девушка Влада рассказала, как ее бросил парень и она после этого потеряла ребенка.

Вышел новый выпуск проекта "Вагітна у 16", в котором 16-летняя девушка Влада закрутила роман с 24-летним парнем по имени Артур, а вскоре она забеременела от него.

Девушка не планировала беременеть, более того – даже не планировала серьезных отношений. Однако парень влюбился во Владу с первого взгляда и решил завоевать ее сердце.

Только Артур не знал, что его возлюбленная настолько молода. Потому беременность стала еще той проблемой. Родители с обеих сторон были взбешены, а мама парня даже намекала, что ребенок не от него. Женщина постоянно говорила о легкомыслии избранницы сына. Сама же Влада говорит, что не изменяла своему парню.

Однако девушка рассказала историю, которой повергла зрителей в шок. Оказывается, что в 13-летнем возрасте она встречалась с парнем, которого тоже звали Артур. Тогда девушка от него забеременела, но она не сразу это поняла.

По словам девушки, первой узнала о беременности мама и предложила ей сделать тест. А когда это подтвердилось, то парень Влады бросил ее. Из-за постоянных нервов у девушки случился самопроизвольный выкидыш.

Мама Влады рассказала, что как-то ее дочь выбежала из комнаты, а за ней была дорожка из крови.

"Она добежала до ведра и начала кричать: "Мама, из меня вышел ребенок!" Я позвала Серегу, он ребенка положил в коробочку из-под чая и пошел похоронил его", - рассказала мама Влады.

Как оказалось, выкидыш у Влады случился на четвертом месяце беременности. Поэтому, когда ее нынешний избранник отказался от аборта, она была рада.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о скандальной истории пары из проекта "Вагітна у 16" Люды и ее учителя Сергея.

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