Девушка отметила, что это был для нее сложный вызов.

В этом году финал Нацотбора на "Евровидение-2024" впервые сопровождался переводом на жестовый язык. Однако сурдопереводчицу конкурсных номеров - Екатерину Заботкину - раскритиковали за непрофессионализм. Если многим зрителям понравился ее эмоциональный перевод, и она даже успела стать звездой в сети, то Украинское общество глухих высказало противоположное мнение.

"Если говорить о том, что это был перевод, который осуществлялся с целью обеспечения безбарьерности для аудитории людей с нарушениями слуха, то отметим: да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории людей, которые слышат, но это не "зашло" людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком", - рассказала организация в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

Представители организации также добавили, что многие глухие люди просто не поняли ничего, что показывала Екатерина.

"Самое печальное в этой истории то, что, стремясь сделать вроде бы доброе дело, организаторы совсем не учли, комфортно ли будет подан материал для людей, которые не слышат. Мы сегодня получаем отзывы с разочарованием и даже ощущением того, что организаторы оскорбили жестоязычных лиц, предложив им низкосортный вид перевода жестовым языком", - заявили в Украинском обществе глухих.

Реакция Екатерины Заботкиной

Екатерина уже успела прокомментировать эту ситуацию в интервью для "Радио Свобода".

"Осознаю, что могли быть моменты, где смысл я могла передать несколько иначе, чем он звучал в песне, но я очень открыта к тому, когда мне пишут люди, подсказывают, направляют. Это вдохновляет", - сказала Заботкина.

Она также добавила, что для нее это был новый опыт.

"Я прослушивалась исключительно на украинском жестовом языке, потому что мы работали в Украине для украинской аудитории. Мы для себя приняли решение, что переводим все и адаптируем на украинский язык, поэтому это был двойной вызов и довольно сложный перевод", - пояснила женщина.

Напомним, ранее украинские звезды раскритиковали Нацотбор за большой бюджет, который был выделен государством, а именно 11 миллионов. Свое возмущение по этому поводу выразили артисты EL Кравчук и Lama.

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