У них получился очень чувственный номер.

В субботу состоялся финал грандиозного проекта "Україна має талант". Судья шоу Женя Кот решил поддержать свою супругу, участницу шоу Наталью Татаринцеву, и выступил с ней на одной сцене.

Так, Женя исполнил песню MACHETE - "Нежность". Под его чувственное исполнение Наталья танцевала на пилоне. Их чувства на сцене превратились в прекрасное искусство, от которого невозможно оторвать взгляд.

Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "Холостячка""Смотришь на эту пару и не перестаешь восхищаться", "Ой, как это было вкусно, чувственно, красиво" Сколько любви, сколько уважения, трепета! Вы прекрасны", "От вас исходит столько любви и нежности, что она чувствуется даже на расстоянии", "Наташа - суперзвезда, доводит до слёз. Остальное - шоу, но очень красивое", "Финал танца очень красноречив! Вот таким и должен быть настоящий мужчина, укрывать свою любимую плащом", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее на кастинге Женю Кота публично выгнали из жюри из-за неожиданного появления супруги. Позже он прокомментировал скандал, который разразился вокруг них.

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