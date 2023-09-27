Женщина недовольна тем, что ее показали на шоу совсем не так, как она хотела.

Участница шоу "Супермама", "ненапряжная мама" Александра, рассказала о "трэше" на съемках. Она разоблачила проект и заявила, что выпуски монтируют так, чтобы показать женщин в ином свете.

"Решили совсем из меня сделать какую-то трэшовую мамашу... И показать, будто никак вообще никто не занимается ребенком", - пожаловалась Александра в TikTok.

Женщина отметила, что на шоу она действовала по сценарию. Мало того, участница проекта объяснила, почему она задала некоторые вопросы другим мамам. Ей так говорили делать члены команды.

"Они просто говорили: "Стоп, это неинтересно"... И все, мы шли дальше по сценарию и спрашивали то, что нам говорили журналисты. На самом деле, когда я приходила в гости, у меня вопросов в принципе не было. Потому что спрашивать у человека, сколько зарабатывает мужч или сколько тебе приносит садик, или сколько стоит твоя машина - это трэш трэшняковый", - заявила Александра.

Кроме этого, женщина рассказала, что перед съемкой ее заставили убрать всю еду из холодильника. Именно поэтому в кадре казалась "плохой" мамой, которая не заботится о сыне.

"Перед съемкой мне так и сказали: "Холодильник чтобы был пустой, все выносим и ничего не оставляем". Перед съемкой оставались какие-то продукты, мы их выносили к соседям. Меня не беспокоит, что у меня был пустой холодильник или какое-то количество свиданий, потому что все это было задумано. И я с этим была согласна. Но вырезать, в принципе не ставить, все то, что мы делаем вместе с ребенком, и выставить, вроде это брошенное дитя и у меня нужно забрать родительские права - это очень большое преувеличение... Дело в том, что проект "Супермама" снимают две команды. Одна команда снимает проект лайтово, более дружественный формат. А другая команда снимает просто трэш", - отметила женщина.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что мама-блогерша опозорилась поведением на шоу "Супермама".

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