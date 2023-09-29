24-летняя Стася решила доказать другим участницам, что она - патриотка, но это привело к скандалу.

20 выпуск 6 сезона шоу "Супермама" не обошелся без скандалов. В неприятную историю вляпалась 24-летняя мама-блогерша Стася, которая и принимала у себя дома других участниц.

Так, она решила удивить конкуренток своим креативом. Когда участницы пришли к Стасе, она красила волосы своему мужу, который и до этого мог похвастаться необычным образом - у избранника девушки фиолетовая шевелюра. Во время съемок мама-блогерша решила нарисовать на его затылке герб Украины. Это заметила "хрупкая" мама Ира. Она говорила, что ее муж защищает Украину на фронте.

"Ого! Герб Украины! Мне больно смотреть, что "пранкуете" на патриотичности. Мой муж сейчас в окопах сидит, защищает вас. А вы смеетесь, потому что вы сделали этот герб", - со слезами сказала жена военного.

Поступок Стаси возмутил и других участниц. "Справедливая" мама Настя осудила девушку:

"Стася подумала лишь о контенте. Хотела показать себя такой патриоткой: "Вот, мы даже на голове рисуем гербы!". Кринж полный, на самом деле".

Впоследствии сама Стася попыталась оправдаться. Она заявила, что помогает ВСУ и якобы не хайпует на патриотизме. При этом зачем она рисовала герб на голове мужа - блогерша не объяснила.

"Я не хайпую на патриотизме. Мы с мужем всеми силами помогаем нашей армии", - заявила Стася.

Напомним, это не первая позорная ситуация с блогершей. В прошлых выпусках она тоже "села в лужу", а другие участницы агрессивно поставили ее на место.

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