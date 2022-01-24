На шоу военный спел "Тебе це може вбити" группы СКАЙ.

На первый эфир "слепых прослушиваний" шоу "Голос страны-12"пришел Ярослав Гавянец из города Копыченцы Тернопольской области.

Участник проекта рассказал, что был участником АТО и во время защиты Донецкого аэропорта в 22-летнем возрасте в 2015 году попал в плен.

Ярослав рассказал, что даже в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе не прекратил заниматься музыкой, у него была гитара, на которой он играл в окопах.

"Я пришел на "Голос", чтобы хоть немного побыть тем, кем я бы мог быть", - поделился Гавянец.

"Мне было тогда 22 года... Взорвали терминал, был большой взрыв. Ребята провалились вниз, и нас сверху накрыло тремя этажами... Нас тогда из 60 человек осталось 16. После подрыва не осталось ни боеприпасов, ничего... На следующий день нас взяли в плен. Мы не знали вообще ничего... Нас повели на расстрел, поставили всех головой к стене. Они выстрелили над головой, потом залетела рота их бойцов, и они отрывались, как хотели", – вспомнил украинский военный.

По словам Ярослава, отец увидел видео, где его сын в плену. Тогда он обрадовался, что его ребенок жив. Тогда мужчине пришла идея сделать обращение, что он готов обменять себя на сына.

"Спецслужбы в "ДНР" увидели это видео и поставили условие папе, чтобы он приехал с тремя украинскими каналами, чтобы это увидели в Украине. Они приехали, и меня отпустили", – рассказал Гавянец.

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Сейчас, по словам "киборга" (так называют защитников Донецкого аэропорта, - УНИАН.), он живет для своих маленьких дочерей. Ярослав пришел на "Голос страны", чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене.

На шоу военный спел "Тебе це може вбити" группы СКАЙ и развернул кресло одного из звездных тренеров - Оли Поляковой.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали Потап, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Оля Полякова. Ведущие проекта-Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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