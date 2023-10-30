29 октября состоялся финал самого масштабного украинского конкурса песни "Голос країни-13". Победителем стал военный Михаил Панчишин. К победе его привели талант, красивый голос, мужественный вид и финальная песня с тренером Артемом Пивоваровым.
Так, они исполнили хит Пивоварова "Маніфест" о желто-голубом сердце. В песне есть такие мощные слова "Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється".
Эти строки попали в самое сердце поклонников шоу. В социальной сети TikTok появилось уже множество видео с выступления Пивоварова и Панчишина.
Как отреагировала сеть
- "Это тот дует, который мы заслужили. Люди, которые выкладываются, несут смыслы, те, которые рождены делать нас счастливыми"
- "Энергично, мощно, на одной волне"
- "Очень красиво! Слава Украине"
- "Такое ощущение, что они вместе поют уже лет пять"
- "Они очень крутые! Одно целое"
Напомним, ранее с женой известного певца случился конфуз на "Голосі країни-13".