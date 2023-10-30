Они покорили зрителей и поклонников.

29 октября состоялся финал самого масштабного украинского конкурса песни "Голос країни-13". Победителем стал военный Михаил Панчишин. К победе его привели талант, красивый голос, мужественный вид и финальная песня с тренером Артемом Пивоваровым.

Так, они исполнили хит Пивоварова "Маніфест" о желто-голубом сердце. В песне есть такие мощные слова "Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється".

Эти строки попали в самое сердце поклонников шоу. В социальной сети TikTok появилось уже множество видео с выступления Пивоварова и Панчишина.

Как отреагировала сеть

"Это тот дует, который мы заслужили. Люди, которые выкладываются, несут смыслы, те, которые рождены делать нас счастливыми"

"Энергично, мощно, на одной волне"

"Очень красиво! Слава Украине"

"Такое ощущение, что они вместе поют уже лет пять"

"Они очень крутые! Одно целое"

Напомним, ранее с женой известного певца случился конфуз на "Голосі країни-13".

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