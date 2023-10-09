Во время выступления у нее слетел наушник.

8 октября состоялся эфир шоу "Голос країни-13", во время которого звездные тренера вместе со своими советниками выбирали участников для дальнейших выступлений.

Так, у Артема Пивоварова был нелегкий выбор. Ему пришлось выбирать между супругой известного украинского певца DOVI - Александрой, Екатериной Дигало и Михаилом Панчишином, который сказал, что пришел на шоу не ради себя, а ради военных.

Они исполнили песню итальянской группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. И все бы ничего, если бы с Александрой Вдовинченко не случился конфуз, который мог стоить ее дальнейшего участия в проекте. Во время выступления у нее слетел наушник.

К счастью, девушка не растерялась. Она продолжила петь, благодаря чему этот конфуз заметила только тренер Юлия Санина.

"Очень классно выступили. Мне очень Александра понравилась своим профессионализмом. У нее слетел наушник, слетел ушной монитор, она исполнила до конца песню, будто бы ничего не случилось. Я это очень сильно уважаю. Это было профессионально!" – прокомментировала Санина.

Однако Артем Пивоваров все же решил дать шанс Михаилу Панчишину. Таким образом именно он прошел в следующий этап.

Напомним, ранее на "Голосі країни-13" произошла перепалка между тренерами.

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