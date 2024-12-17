Артисту предлагали принять участие в голосовании за судейское кресло, однако его имени нет среди кандидатов.

После объявления претендентов в жюри на Национальном отборе на "Евровидение-2025" украинцев удивило отсутствие в списке кандидатов имени известного украинского артиста Андрея Данилко. Стало известно, почему исполнителя, выступающего в образе Верки Сердючки, в следующем году не будет среди судей шоу.

Как известно, в приложении "Дія" 16 декабря стартовало голосование за кандидатов в жюри конкурса. Украинцы должны выбрать трех судей среди 10 претендентов. В список вошли Джамала, Сергей Танчинец, Екатерина Павленко, Дмитрий Шуров и другие. Однако Данилко, который несколько лет помогал выбирать представителя Украины на международной арене, нет среди кандидатов.

Причину отсутствия имени артиста в списке объяснил его менеджер Андрей Уренев в комментарии для Telegram-канала "Что ты знаешь о Бобуле?". "Суспільне", которое является организатором Нацотбора, предлагало знаменитости принять участие в голосовании за судейское кресло. Однако, по словам менеджера звезды, Андрей не захотел участвовать в конкурсе в следующем году.

Видео дня

"Было предложение, но Андрей в этом году отказался", - отметил Уренев.

Отметим, что певец был судьей Нацотбора шесть из восьми раз. Он только в 2022 и 2023 годах не был в составе жюри шоу. Этим летом во время интервью латвийскому русскоязычному YouTube-каналу Данилко указывал, что больше у него нет желания участвовать в Нацотборе. Тогда он заявил, что якобы там "нечего оценивать".

А также добавлял, что он недоволен форматом конкурса, где вместо трех эфиров (два полуфинала и финал) проходит один. Таким образом, мол, исчезли конфликт и интрига. Стоит указать, что в 2007 году Андрей и сам был участником Евровидения. Тогда он в образе Сердючки занял второе место с песней "Dancing Lasha Tumbai".

Напомним, ранее на "Евровидении-2025" ввели новые строгие правила. Такие изменения ввели во избежание скандалов на конкурсе в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: