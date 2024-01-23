Они уже сделали свои ставки.

Уже 3 февраля 2024 года состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024. В связи с этим букмекеры сделали свои ставки. Кому они пророчат победу - читайте далее.

По данным Eurovision World, букмекеры пророчат победу Jerry Heil и alyona alyona с композицией "Teresa & Maria" (58%).

На втором месте оказался Melovin (15%) с песней "Dreamer", который, к слову, уже представлял Украину на Евровидении, однако победить ему не удалось.

Закрывает тройку лидеров певица ANKA (7%) с треком "Palala". Стоит отметить, что ранее артистка попала в скандал. Наталья Валевская обвинила девушку в плагиате своей песни. Она сказала, что припев "Palala" очень напоминает припев ее песни с таким же названием.

Четвертую строчку заняла YAGODA (6%), а пятую - YAKTAK (5%).

Кому пророчат победу на Евровидении-2024

Ранее букмекеры также сделали ставки относительно вероятного победителя уже на самом конкурсе песни. Изначально на первом месте была Великобритания, однако сейчас в лидеры выбилась Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: