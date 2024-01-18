В этот раз Украина обошла всех.

В мае 2024 года состоится самый масштабный песенный конкурс Евровидение-2024. Представитель Украины еще не выбран, однако букмекеры уже сделали свои ставки.

Так, на первом месте оказалась Украина, несмотря на то, что претендент на участие в конкурсе будет определен только 3 февраля.

На второе место букмекеры поставили Великобританию, а на третье - Италию.

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На четвертой позиции оказалась Швеция - страна, в которой и будет проходить Евровидение-2024 в этом году, так как в 2023 году победу одержала певица Loreen. А закрывает пятерку лидеров Израиль.

Стоит отметить, что за участие в Евровидении-2024 на Нацотборе будут бороться Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA, которую выбрали зрители в приложении "Дия".

Напомним, ранее букмекеры прогнозировали победу Великобритании, а Украина была лишь в пятерке лучших. Сейчас же все изменилось.

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