Виктория Ошур вошла в пятерку лучших моделей.

В пятницу, 27 ноября, в Камбодже состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Планета-2024". Победительницей шоу стала участница из Объединенных Арабских Эмиратов, а украинская модель Виктория Ошур из Ивано-Франковска хотя и не смогла завоевать первое место, но вошла в топ-5 на конкурсе.

Из официальной трансляции события на YouTube стало известно, что украинская красавица заняла четвертое место. Кроме того, в пятерке лучших также оказалась представительница Индонезии, которая заняла второе место, участница из Таиланда заняла третью строчку, а на пятом месте была представительница Филиппин.

Отметим, что в этом году в конкурсе также участвовала россиянка. Она прошла в топ-28 на шоу, но в 17 лучших ее не захотели видеть.

Во время объявления финальных результатов Ошур вышла на сцену с другими конкурсантками и ожидала свою награду. В этот момент она выглядела потрясающе.

Девушка показалась в блестящем вечернем платье серебряного цвета с бахромой. Свой образ она дополнила длинными серьгами. На сцене Викторию наградили короной и вручили ей букет цветов.

К слову, в этом году украинка завоевала особый титул. Жюри обратило внимание на невероятную красоту ее длинных волос и вручило ей награду "Мисс самые красивые волосы". Также на конкурсе были и другие титулы. В частности, звание "Лучший национальный костюм" получила представительница Филиппин, а вот победу в категории "Лучшее дефиле в купальнике" завоевала участница из США. Украинская модель в этой номинации вошла в топ-7.

Напомним, ранее мы писали, как украинка София Згоба выступила на конкурсе красоты "Miss International-2024" и какое место заняла. Львовянка показала, в каких нарядах появилась на шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: