Украину подвинули с первого места.

В мае этого года состоится самый масштабный песенный конкурс Евровидение-2024. Чем ближе в дате, тем больше стран определяются со своим представителем, а вместе с тем меняются и ставки букмекеров.

На данный момент лидеров в голосовании среди букмекеров является Хорватия, которую в этом году будет представлять певец Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

На втором месте расположилась Украина, хотя ранее длительное время она была на первом месте. Букмекеры поставили 14% на победу alyona alyona & Jerry Heil с треком "Teresa & Maria".

Закрывает тройку лидеров Италия. Angelina Mango с песней "La noia" может одержать победу с вероятностью 10%.

На четвертом месте (9%) оказалась Швейцария, представитель Nemo исполнил трек "The Code", а на пятом (7%) – Нидерланды. Ее будет представлять Joost Klein с треком "Europapa".

Напомним, организаторы Евровидение-2024 изменили правила конкурса. Теперь представители стран "Большой пятерки" будут выступать в полуфиналах, голосование в финале начнется сразу же после выступления первого участника, а также зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, также будут иметь возможность проголосовать за своего фаворита.

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