Зрители уже сомневаются в том, что показ нового сезона и вовсе не отменили.

30 сентября за несколько часов до премьеры 12 сезона романтического реалити "Холостяк" стало известно, что показ переносится на октябрь.

Так как премьеру переносят уже второй раз, преданные поклонники проекта не смогли удержаться, чтобы не отреагировать на это. В сети появилось видео, на котором в специальной программе главному герою Алексу Топольскому дорисовали седые бороду и усы.

Также пользователи сети наложили звук из трейлера "Холостяка", где Топольский говорит: "Смотрите мою историю любви в реалити "Холостяк" через три дня на СТБ".

Видео дня

Вероятно, зрители настолько расстроены, что этой осенью не увидят любое шоу, что уже сомневаются в том, что показ 12 сезона и вовсе не отменят.

Холостяк 2022 - причина переноса шоу

12 сезон проекта "Холостяк" должен был выйти в эфир еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения создатели шоу были вынуждены перенести премьеру. Позже была объявлена другая дата премьеры - 30 сентября. Но за несколько часов до эфира создатели проекта сообщили, что переносят показ по "производственным причинам".

Когда таки состоится премьера нового сезона пока не сообщается.

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