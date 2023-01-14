Лиза, которая боролась за Алекса Топольского, но выбыла в середине проекта, шокировала подробностями своего закадрового общения с бизнесменом.

Крупье Лиза Кондрашевская, которая в седьмом выпуске покинула шоу "Холостяк", рассказала о своем общении с Алексом Топольским. Оказалось, именно у нее был первый поцелуй с главным героем, однако этого не показали в эфире, поскольку целовались они за кадром.

Вот что написала Лиза в своем блоге:

"Помните мое первое индивидуальное свидание? Когда мы провели гостей и остались с Алексом вдвоем, общались на диване, была очень романтическая атмосфера… В какой-то момент мне казалось, что вот-вот и он меня поцелует. Но мне было очень неловко, это интимный момент и делать это на камеры, когда на тебя смотрит вся съемочная группа… Меня это смущало. Что вы думаете? Алекс меня проводит к двери, мы выходим из кадра. И он меня целует! Без языка (слава Богу), но несколько раз поцеловал в губы".

Девушка уточнила, что Топольскому за это "влетело", поскольку он не имеет права даже разговаривать с участницами вне съемочной площадки.

"Но я была очень рада, что мой маленький поцелуй был первым и я не лизалась с ним после других. В самом деле, я горжусь собой. Для меня это все же неприемлемо, даже в рамках проекта", - резюмировала крупье.

Лиза также добавила, что считает свое участие в романтическом проекте "Холостяк" хорошим опытом.

Холостяк-12: кто победил

Финал сезона показали 13 января. В последнем эфире Топольский выбирал между Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. Победила Катя. Соцсети отреагировали на это неоднозначно.

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