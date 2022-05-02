По закону он мог уехать, но решение остаться на Родине было принципиальным.

После того, как 24 февраля РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, Григорий Решетник с женой Кристиной и тремя маленькими сыновьями отправился на запад страны, чтобы перевезти их в более безопасное место. Семья остановилась в Ивано-Франковске, хотя, в соответствии с действующим законодательством, как многодетный отец, Григорий может покинуть Украину.

О том, почему Решетник решил остаться, он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях". Мужчина говорит - поставил себе цель вдохновлять своим примером.

"Мы приняли принципиальное решение оставаться в Украине. Да, нашим детям страшно. Да, в Украине звучат сирены. Но именно здесь ты можешь помогать, налаживать коммуникацию с теми, кто может оказать помощь, и кто нуждается в помощи. Наша семья этим и занимается", - рассказал телеведущий.

Григорий отметил, что у него было чувство вины, но он все же остался рядом с женой и детьми.

"Хотелось как-то быть более нужным. Где-то 2 недели я не выходил из дома, потому что не находил в себе этой силы", - поделился Решетник.

Но когда он вышел прогуляться по городу, а к нему начали подходить люди и благодарить за то, что тот остается в Украине, телеведущий понял, что все правильно сделал.

"С того дня я понял, что каждый из нас воюет на своем фронте", - резюмировал ведущий шоу "Холостяк".

Напомним, Белозир упрекнула Полякову в отъезде во Францию и дружбе с Киркоровым.

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