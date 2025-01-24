KHAYAT также поделился, прислушивается ли он к советам певицы.

Украинский певец и участник Нацотбора на "Евровидение-2025" KHAYAT, который ранее ответил, смогут ли беглые Потап, Винник и MARUV вернуться в шоу-бизнес в Украине, высказался о Тине Кароль. Артист рассказал, какой на самом деле является артистка в работе.

Как известно, в этом году Тина Кароль стала музыкальным продюсером Нацотбора. Она участвовала в прослушиваниях песен исполнителей, а также будет одной из тех, кто будет решать, какой финалист поедет на Евровидение.

В интервью для "РБК-Украина" KHAYAT отметил, что ему комфортно сотрудничать со знаменитостью. Она, по его словам, довольно требовательна и ответственна. Именно эти ее черты очень импонируют артисту.

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Тина Кароль уже давала советы участнику конкурса. Он прислушался к пожеланиям и советам музыкального продюсера, поскольку ее мнение важно для него, но финальное решение остается за ним.

"Тина всегда относится ответственно к своей работе. Она всегда была ответственной, требовательной. Это классные черты которые вдохновляют меня. Конечно, мы общались. Я такой человек, для меня важно слушать. Конечно, я слушаю советы, финальные решения за мной", - отметил KHAYAT.

В то же время, добавил певец, если бы его попросили полностью изменить номер или песню, он бы отказался. Финалист считает, что никто лучше него не может знать, как должен выглядеть его номер.

"Это моя заявка, моя возможность. Это уже мое право, как я вижу свой номер, как я вижу себя в презентации и так далее. Я всегда собой недоволен. Но чувствую больше уверенности, потому что уже есть какие-то ошибки, которые я осознал и проработал", - сказал исполнитель.

К слову, KHAYAT будет участвовать в Нацотборе с песней "HONOR". Финал конкурса состоится 8 февраля. Именно тогда и станет известно, кто из 10 участников поедет в Швейцарию на Евровидение в мае.

Напомним, ранее другая участница Нацотбора FIЇNKA высказалась о Тине Кароль. Исполнительница сравнила, с кем ей было лучше работать - с ней или с Дмитрием Шуровым.

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