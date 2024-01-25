С большим отрывом победил известный дуэт.

3 февраля состоится Нацотбор на Евровидение-2024, во время которого 11 участников выступят со своими конкурсными песнями, с которыми потом будут представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе в Мальме.

Накануне финала Нацотбора на сайте Eurovision World появился опрос для украинцев, где они могли выбрать своего фаворита. Стоит отметить, что в этом году мнения украинцев и букмекеров сошлись.

На первом месте оказался дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria (58%). Несмотря на то, что эта песня столкнулась с хейтом из-за сомнительной биографии матери Терезы, украинцы все равно убеждены, что именно этот дуэт достоин представлять нашу страну на Евровидении.

На втором месте MELOVIN с песней Dreamer (16%), третью позицию заняла YAGODY c треком Tsunamia (6%).

А вот аутсайдером в голосовании среди зрителей оказался DREVO c песней Endless Chain. На его победу на Нацотборе украинцы поставили всего 1%. Такой же результат у Nazva, Skylerr и Ziferblat.

Всего на данный момент проголосовали почти 11 тысяч человек.

Ставки букмекеров

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