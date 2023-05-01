Певица представит на конкурсе Швецию.

Уже скоро начнется Евровидение, а пока что артисты готовятся к выступлениям и уже начали репетиции. Одной из первых в Ливерпуле появилась певица Loreen, которая представит Швецию с песней Tattoo.

На официальной странице Евровидения в TikTok уже показали кадры с репетиции певицы. Она рассказала о своих эмоциях и поделилась мыслями о грядущем выступлении.

По словам Loreen, она не переживает. Певица будет принимать участие в конкурсе уже второй раз, а потому, скорее всего, она уже не так боится большой сцены. Помимо этого, ей уже пророчат победу букмекеры.

Номер артистки будет сопровождаться световыми эффектами. Для выступления Loreen на сцене появятся декорации. Над певицей будет "нависать" огромный светящийся квадрат. Также во время ее выступления будут паровые спецэффекты.

Репетиция Loreen - как певица выступит на Евровидении

Что известно о певице Loreen

Шведской певице марокканско-берберского происхождения 39 лет. В 2012 году она представляла свою страну на Евровидении с песней Euphoria. Она принесла ей победу.

В 2023 году Loreen решила снова попробовать свои силы. Она выступит на Евровидении с песней Tattoo. Из-за нее певица уже попала в скандал. Многие заметили, что трек Loreen очень похож на хит Мики Ньютон.

Из-за этого Loreen даже начали обвинять в плагиате. Впрочем, сама певица на скандал не реагировала. А Мика Ньютон отмечала, что не хочет "устраивать драму", ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скандалы и выяснение отношений.

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