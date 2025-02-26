Певец также ответил, смог бы он участвовать в конкурсе от другой страны.

Украинский певец и финалист Нацотбора на "Евровидение-2025" KHAYAT высказался об артисте TESLENKO, который отказался от участия в Национальном отборе и прошел в финал отбора в Сан-Марино.

По словам артистка, он не понимает такого решения украинца во время полномасштабной войны. KHAYAT отметил, что это больше эгоцентрические намерения, чем искреннее желание показать родную культуру миру.

"В контексте сегодняшнего дня это странно. Я не говорю, что было до полномасштабки. Сейчас для меня это странно. Потому что это о твоих эгоцентрических намерениях. Ты украинец, который должен пропагандировать украинскую культуру миру, и логично, что ты должен это делать от имени своей страны. А ты такой: "Ну, не выбрали меня здесь, поеду представлю там. Не выберут там - поеду представлю там"... Это чисто о себе", - отметил KHAYAT в интервью проекту "Вкусно и Душевно с Размиком".

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Он также добавил, что никогда бы не пошел на подобный шаг в своей карьере.

"Я этого не понимаю, он не будет там петь на украинском. Я бы никогда так не сделал. Но я - это я", - сказал певец.

К слову, вчера, 25 февраля, TESLENKO опубликовал в своем Instagram информацию, что он прошел в финал отбора в Сан-Марино с песней "STORM". Артист будет соревноваться за победу с другими 18 участниками. Имя победителя объявят 8 марта.

Сам международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в мае в швейцарском городе Базель.

Напомним, ранее в сети завирусился ролик с представителем Эстонии, где он критикует шоу.

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