Мероприятие состоится 26 ноября в Ницце. Лозунг детского песенного конкурса в этом году - "Герои".

Стало известно, где и когда пройдет детское Евровидение-2023. Так, организаторы сообщили, что состоится конкурс в Ницце 26 ноября этого года. Он пройдет под лозунгом "Герои".

"Французская телекомпания France Télévisions представила лозунг и ключевые даты Детского Евровидения-2023. Конкурс состоится 26 ноября в 17:00 в городе Ницце", - сказано в сообщении компании "Суспільне".

Организаторы выбрали именно такой лозунг, объясняя, что дети, которые принимают участие в конкурсе и поют о важных для всего мира темах, - это настоящие герои завтрашнего дня.

Видео дня

"Некоторые серьезные темы, например тема экологии, присутствовали во многих песнях прошлого года, а дети - это настоящие Герои завтрашнего дня, и именно они принимают решение. Так что мы хотели позволить им расширить свои возможности", - заявил прессе директор отдела развлечений France Télévisions Александр Редде.

Тем временем в Ливерпуле сейчас проходит Евровидение-2023 - 11 мая состоялся второй полуфинал. Уже озвучен список стран-представительниц, которые в финале 13 мая будут бороться за первенство.

Также на сцену выйдет украинская группа TVORCHI. Стоит отметить, что несмотря на то, что мероприятие проходит в Великобритании, оно наполнено украинскими мотивами. Там выступают украинские артисты в качестве приглашенных гостей, оформление сцены и даже костюмы участников перекликаются с цветами флага Украины.

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