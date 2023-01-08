Соцсети "гудят" о выступлении украинского танцевального коллектива Light Balance Kids, принявшего участие в американском шоу America's Got Talent.

Юные украинцы из группы Light Balance Kids сенсационно выступили на шоу "В Америке есть таланты". Они поразили публику и судей своими умениями. Коллектив имеет свой уникальный стиль, где хореография сочетается с высокими компьютерными технологиями.

Украинцы не только продемонстрировали свое мастерство, но еще и напомнили об Украине и о происходящем здесь. Судьи оценили выступление Light Balance Kids, а "золотое конфетти" на сцене означало, что дети сразу проходят в финал. А сегодня группа пришла в эфир телемарафона на "1+1".

Участники танцевального коллектива рассказали, что они почувствовали бешеную поддержку украинцев, которые пишут им в соцсетях теплые слова. Также в группе признались, что из-за полномасштабной войны не могли нормально тренироваться вместе: один парень поехал в Германию из Киева; Дарья осталась в Обухове; другая девушка говорит, что прожила в Германии три месяца и вернулась в Украину; еще одна прожила под оккупацией месяц под Мотыжином, а затем поехала во Львов; еще один парень признался, что уехал из Чернигова в Германию.

Поэтому, как видите, все участники Light Balance Kids были разбросаны по миру. А потом им поступило приглашение от организаторов выступить на американском шоу талантов. У них было всего 5 дней, чтобы подготовиться к выступлению. Всего в коллективе 14 участников.

Участница группы Марина призналась ведущим, что ее отец воюет против России с осени, сначала был в Киеве в ТрО. А Мария сейчас находится в Британии, у нее на войне погиб дядя.

В коллективе говорят, что у них есть техники, работающие над светом, хореографы и дизайнеры. Идея совместить танцы со светом возникла в 2017-м году у директоров группы.

Участник Light Balance Kids Кирилл рассказал, что каждый из них владеет английским языком.

Для финала шоу дети готовят уже другой номер, он будет очень энергичным, говорят они. Они постоянно на связи, обсуждают онлайн свое предстоящее выступление.

Как выступили Light Balance Kids на America's Got Talent - видео

Как юная украинка покорила талант-шоу в Испании

Ранее 8-летняя украинка Злата Хоменко выступила на шоу "Испания ищет таланты". Она и ее мама - переселенцы, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны в Украине.

Ребенок сказал судьям, что посвящает свой танец всем украинским детям и Украине в целом. После выступления Злата попросила Испанию поддержать ее родную страну. Судьи проекта расплакались. Девочка прошла в финал шоу.

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