В проекте не будет баллов от строгого жюри. Оценивать любимых танцовщиков и танцовщиц будут только зрители. В эфире выйдет 8 выпусков, шоу будет выходить на украинском языке.

Осень - время премьер многих развлекательных украинских ТВ-проектов. Поэтому анонсирована и дата выхода танцевального шоу "Танцы. World of dance".

"Уже 30 октября в 20:00 танцуй жизнь вместе с проектом "Танцы. World of dance", - говорится в сообщении пресс-службы талант-проекта в Instagram.

"Танцы. World of dance": какой скандал разгорелся до выхода шоу

Танцевальный проект должен был выйти в марте 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину премьеру перенесли.

Видео дня

А позже стало известно, что из уже смонтированных эпизодов пришлось вырезать фрагменты с судьей Татьяной Денисовой, которая молчала о войне и снималась в российских шоу. Экс-супруг танцовщицы утверждает, что она получила российское гражданство.

"Одна из судей проекта, гражданка Украины Татьяна Денисова, отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить любое дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее проявления в главной танцевальной премьере осени. Чтобы реализовать принятое решение, канал перемонтировал отснятые до 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри", - сообщал канал.

Было решено, что будут оценивать любимых танцовщиков и танцовщиц только зрители.

Вас также могут заинтересовать новости: