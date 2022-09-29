Злата Хоменко станцевала для всех украинских детей.

8-летняя украинка Злата Хоменко выступила на шоу "Испания ищет таланты" и довела суддей до слез. Девочка приехала на шоу вместе со своей мамой. Оказывается, что они - переселенцы, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны в Украине.

Также с ними на шоу пришел хореограф девочки. Он отметил, что Злата попала к нему в студию по рекомендациям.

Выйдя на сцену, Злата едва сдерживала слезы. Она сказала судьям, что посвящает свой танец всем украинским детям и Украине в целом, на территории которой идет полномасштабная война.

После выступления 8-летняя украинка попросила Испанию поддержать Украину. Судью проекта не смогли сдержать своих эмоций и расплакались. Одна из судей была под таким впечатлением от Златы, что, не задумываясь, нажала "золотую кнопку". Таким образом украинка сразу вышла в полуфинал шоу "Испания ищет таланты".

"Благодарю всех за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится, и я вернусь. Я очень надеюсь, что вы поможете Украине. Потому что это очень важно для меня. Я скучаю по всем своим друзьям, которые там остались. И, надеюсь, что мы с ними скоро встретимся", - сказала Злата.

Напомним, ранее Пикалов рассказал о новом трогательном концерте "Квартала 95".

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