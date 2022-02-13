19-летний рокер поразил всех тренеров проекта.

На "Голос страны" пришел 19-летний Глеб Пархоменко и поразил тренеров шоу своим рокерским пением.

Юноша исполнил хит группы Måneskin под названием I Wanna Be Your Slave. К нему развернулись сразу три тренера - Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.

"Тембр голоса, который у вас есть... Я развернулся из-за него и из-за рок-драйва", - сказал Святослав Вакарчук.

"Я хочу помочь вам раскрыть вас... Мне такие смелые ребята нужны, такие современные", — прокомментировала выступление Глеба Надя Дорофеева.

"Это очень крутая молодая энергия, мне было бы интересно с таким поработать", — заявила Оля Полякова.

После раздумий Глеб все же выбрал команду звездного наставника Нади Дорофеевой.

Как Глеб Пархоменко выступил на "Голосе страны": видео

Напомним, в четвертом эфире "Голоса страны" выступила известная украинская актриса Карина Аввакумова. Девушка исполнила трек Светланы Лободы Americano, но не смогла развернуть ни одно из тренерских кресел. Она очень расстроилась и расплакалась прямо на сцене.

Также в канун самого романтичного дня в году - праздника всех влюбленных - 26-летний участник "Голоса страны" Владимир Порубайло сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной просто за кулисами шоу.

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