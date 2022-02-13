Тренеры сказали, что знаменитости не хватило немного вокального опыта, чтобы попасть на шоу.

Нередко известные люди приходят на шоу "Голос страны", чтобы попробовать себя. Так поступила и украинская актриса Карина Аввакумова. Ее знают по сериалу "Киев днем и ночью".

"У меня есть семья, маленький сын, у меня есть опыт актерства. Но моя маленькая Карина, которая внутри живет, кричит мне: "Ты до сих пор не реализовала свою давнюю мечту – стать певицей", - назвала актриса причину прихода на проект.

Девушка исполнила трек Светланы Лободы Americano, но не смогла развернуть ни одно из тренерских кресел. Карина очень расстроилась и расплакалась прямо на сцене.

Поддержать Аввакумову за кулисами шоу пришел ее муж с маленьким сыном.

Как выступила Карина Аввакумова на шоу "Голос страны": видео

"Не случилось, как думалось! Смотрела эфир и растрогалась. Спасибо "Голосу країни" за тот день, когда почувствовала себя не только частью такого масштабного проекта, но и снова за те ощущения, эмоции, мандраж перед выступлением и кайф во время выступления! Чтобы вы знали, я почувствовала себя снова певицей! Как всегда мечтала", - написала Карина на своей странице в Instagram.

Ранее в канун самого романтичного дня в году - праздника всех влюбленных - 26-летний участник "Голоса страны" Владимир Порубайло сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо за кулисами шоу.

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