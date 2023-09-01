Поступок мужчины разбил ей сердце.

На Reddit появилась история от женщины, которая решила поделиться своей непростой ситуацией. Она решилась уйти от мужа, но никогда не будет говорить ему, в чем причина развода.

"Я узнала, что мой муж крутил роман с женщиной из его компании, которая работает в другом филиале. Он посещает этот филиал два раза в год. И она навещает его два раза в год. Они флиртовали уже шесть месяцев и собирались переспать вместе в прошлую пятницу, когда она была здесь. Я отправила мужу свою фотографию в новом нижнем белье примерно за час до того, как приземлился ее самолет, и он должен был ее забрать. Он уже сказал мне, что работает допоздна, а затем идет с коллегами выпить, попросил его не ждать", - начала свою историю женщина.

Она схитрила и написала, что готовит для него ужин, а на "десерт" его ждет сюрприз. Спустя час мужчина приехал домой и отметил, что был рад провести время с супругой. Однако это ее не утешило.

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"У меня нет сил бороться со всеми этим или сказать ему, что я все знаю. Я не хочу слышать оправданий и извинений", - призналась женщина.

Поэтому она решила съезжать от мужа. Женщина уже нашла себе съемное жилье, но подаст на развод лишь тогда, когда переедет. Она заявила, что никогда не раскроет причину своего ухода, а вместо этого соврет, что устала от брака и разлюбила мужа.

Мнение сети

Пользователи поддержали женщину. Однако они спорят о том, стоит ли говорить мужчине о причинах развода. Одни пишут, что изменщика нужно наказать, другие же говорят, что женщина выбрала лучший сценарий. Также комментаторы отметили:

"Чертовски горжусь тем, что ты ушла! Я знаю, это больно. Ты найдешь любовь, которую заслуживаешь"

"Я бы вручила ему документы о разводе и записку, в которой говорилось: "Теперь тебе не нужно бронировать отель, чтобы переспать с ней в следующий раз, когда она будет в городе", и заблокировала бы его"

"Не говори, что ты разлюбила. Скажи ему: "Ты знаешь, почему". И просто уйди. Он всегда будет винить себя, потому что точно знает, что сделал".

Напомним, ранее стало известно, как понять, что у мужа и жены кармическая связь.

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