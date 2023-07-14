Женщина поняла, что нужно всегда ставить себя на первое место.

На Reddit появилась история от женщины, которая рассказала о своем непростом пути к самоуважению. Она начала ходить к психотерапевту и перестала быть "прислугой" для своего мужа. Результат работы над собой ее шокировал.

Так, женщина встречалась с мужчиной около пяти лет, год они живут в браке. Она решила пойти на терапию, чтобы научиться себя ценить и бороться с тревогой. В итоге женщина поняла, что постоянно пытается угождать людям, быть для всех удобной. И тогда она начала в себе многое менять.

К примеру, женщина перестала стыдиться того, что не всегда может угождать мужу. Он привык, что она выполняет все его просьбы. Однако когда женщина сказала, что не успевает сделать мужу кофе, так как сама собирается на работу, он удивленно округлил глаза и перестал с ней разговаривать.

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Мужчина опешил, когда понял, что его просьбы не выполняются. Затем ситуация повторилась, когда женщина отказалась работать водителем своего мужа. Он хотел, чтобы она меняла свои планы и попросту возила его по городу, будто у нее нет своих дел.

Когда женщина отказала ему во второй раз, он не скрывал раздражения. Но апогеем всего стала ситуация с уборкой. Сначала мужчина пообещал, что сам наведет порядок дома. Но когда уставшая после работы женщина вернулась, ее ждал бардак.

"Он сказал, что я могу убраться, если это для меня так важно. Я решила, что это не так уж важно, и я просто уберусь. Без драки, без суеты. Но он продолжал со мной не разговаривать. А этим вечером я услышала о том, как я изменилась. И что я больше не заставляю его чувствовать себя хорошим или особенным", - рассказала женщина.

И тогда она поняла, что ее работа с психотерапевтом эффективна. Ведь женщина продолжает готовить, убирать и работать, но при этом не жертвует своим временем. Она отметила, что перестала угождать мужу, она больше не прогибается под его интересы. И женщина совсем об этом не жалеет.

"Я думаю, это нормально, и ему просто нужно научиться взаимодействовать со мной, потому что я не могу подчиняться каждому требованию. Я знаю, что отдавать и брать - это суть отношений. Но я редко чувствую, что получаю отдачу, меня просто берут и наказывают, когда я не позволяю ему брать больше", - добавила она.

Реакция сети

Пользователи отметили, что женщина поступила правильно. Они советуют ей не поддаваться на игры мужа и не реагировать на его попытки собой манипулировать. Также они пишут:

"Продолжай делать то, что делаешь. Пора бы ему повзрослеть"

"Не слушай никого, ты на правильном пути"

"Работа над собой всегда сложная. Готовься к тому, что вы можете развестись.

Напомним, ранее в сети назвали главные признаки здоровых отношений.

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