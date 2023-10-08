На Reddit появилась история от женщины, которая рассказала о хитрой мести для своего мужа. Все началось с обычной плитки шоколада.
"Несколько лет назад мой муж съел мой шоколад. Это очень раздражало, потому что он был и у него, но я приберегала свою плитку на черный день", - рассказала женщина.
Когда она поняла, что муж "украл" ее сладости, злости не было предела. Из-за простой шоколадки женщина сильно обиделась на супруга, а потому сочла его поступок настоящей наглостью. И тогда она придумала план мести.
"Я сказала ему, что собираюсь сделать кое-что, что рассердит его. В качестве мести за обжорство. Но он никогда не узнает, что это было, и что я несу за это ответственность. Три месяца спустя я спрятала его рабочее удостоверение на несколько дней и радостно наблюдала, как он перевернул дом в поисках его. Самое приятное то, что спустя все это время он все еще хочет знать, как я отомстила, но я никогда не скажу", - призналась женщина.
Реакция сети
Хитрая месть развеселила многих комментаторов. Пользователи делятся своими мыслями и пишут:
- "Усвоил ли он после этого урок или так ничего и не понял? Хотя это забавно в любом случае"
- "Я заподозрил, что только что нашел аккаунт моей жены на Reddit"
- "Я сейчас умру от смеха, от так просто, но так поучительно!"
- "Будьте очень осторожны, чтобы это не стало переломным моментом для конца вашего брака."
- "Боже мой, идеальное преступление. Миссия выполнена, причем жертва даже не знала, что она жертва".
Напомним, ранее на Reddit рассказали о том, что девушка изменяла парню с любовниками и глупо "спалилась".