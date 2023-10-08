Она никогда не расскажет мужу о своем поступке.

На Reddit появилась история от женщины, которая рассказала о хитрой мести для своего мужа. Все началось с обычной плитки шоколада.

"Несколько лет назад мой муж съел мой шоколад. Это очень раздражало, потому что он был и у него, но я приберегала свою плитку на черный день", - рассказала женщина.

Когда она поняла, что муж "украл" ее сладости, злости не было предела. Из-за простой шоколадки женщина сильно обиделась на супруга, а потому сочла его поступок настоящей наглостью. И тогда она придумала план мести.

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"Я сказала ему, что собираюсь сделать кое-что, что рассердит его. В качестве мести за обжорство. Но он никогда не узнает, что это было, и что я несу за это ответственность. Три месяца спустя я спрятала его рабочее удостоверение на несколько дней и радостно наблюдала, как он перевернул дом в поисках его. Самое приятное то, что спустя все это время он все еще хочет знать, как я отомстила, но я никогда не скажу", - призналась женщина.

Реакция сети

Хитрая месть развеселила многих комментаторов. Пользователи делятся своими мыслями и пишут:

"Усвоил ли он после этого урок или так ничего и не понял? Хотя это забавно в любом случае"

"Я заподозрил, что только что нашел аккаунт моей жены на Reddit"

"Я сейчас умру от смеха, от так просто, но так поучительно!"

"Будьте очень осторожны, чтобы это не стало переломным моментом для конца вашего брака."

"Боже мой, идеальное преступление. Миссия выполнена, причем жертва даже не знала, что она жертва".

Напомним, ранее на Reddit рассказали о том, что девушка изменяла парню с любовниками и глупо "спалилась".

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