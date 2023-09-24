Абсурдность ситуации в том, что мужчина делал тату в память о том, что жена родила от него дочь.

На Reddit появилась история от мужчины, который был невероятно рад тому, что стал отцом, а потому решил сделать тату в честь своей дочери. Однако это разрушило его брак. Жена была недовольна рисунком и тем, где именно его "набили".

"Недавно я сделал татуировку на груди в память о том, что стал отцом. Сначала я хотел избежать татуировки на соске, потому что слышал, что это довольно болезненное место. Художник сказал мне, что если он не сделает татуировку на моем соске, рисунок будет выглядеть очень некрасиво... Я решил прислушаться к его совету", - рассказал мужчина.

Выйдя из салона, он сразу же позвонил жене. Она устроила настоящий скандал. Мужчина отметил, что никогда не слышал столько крика от своей любимой.

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"Это переросло в самую большую ссору, которая у нас когда-либо была... Она назвала меня эгоистом и сказала, что я не думаю о ней и нашей семье, когда принимаю решения. Что я вел себя так, будто я холостяк без семьи. Затем она рассказала мне, что я ее больше не буду привлекать, потому что я теперь некрасивый, ведь она очень ненавидит татуированные соски", - пожаловался супруг, который выслушал гневную речь от своей жены.

После этого их отношения сильно испортились. По словам мужчины, его брак был полон любви и смеха, а теперь жена стала относиться к нему холодно. Сейчас ему неловко находиться рядом с ней, он даже не хочет брать на руки дочь, в честь которой сделал тату.

"Это имя нашей дочери, дата рождения с красной розой и котенок, обнимающий папу-кота. Мой сосок просто покрыт черными чернилами в качестве фона", - рассказал мужчина и показал, как выглядит рисунок.

Реакция сети

Пользователи считают, что причина такого скандала может скрываться совсем не в тату. Также многие советуют мужчине поговорить с женой без лишних эмоций. Они пишут:

"Подумайте, что за скандалом стоит более серьезная причина: скорее всего, ее беспокоит или беспокоило что-то еще, и она решила выплеснуть все это из-за татуировки"

"Очень многие люди недооценивают силу гормонов и ужасные эмоциональные качели, которые случаются с женщинами во время беременности и родов. Я никогда бы не подумал об этом, пока не стал свидетелем этого воочию. Пожалуйста, прими это во внимание и помни. Кстати, твоя татуировка тоже потрясающая, и поздравляю с тем, что ты стал папой!"

"Пришло время сделать татуировку на другом соске, чтобы решить ситуацию".

Напомним, ранее на Reddit появилась история от женщины, которая узнала о беременности любовницы своего мужа. Оказалось, ее это осчастливило.

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