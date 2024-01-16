Лучше изменить поведение и полюбить себя.

Иногда мы думаем, что только конкуренты или завистники могут негативно повлиять на нас. Однако на самом деле мы сами можем себе навредить действиями или мыслями. Ниже вы найдете перечень признаков, от которых уже стоит отказаться, чтобы жизнь стала лучше.

1. Вы постоянно упускаете возможности

Вы получили предложение о новой работе, но отказываетесь от нее. Вы познакомились с человеком, который вам понравился, симпатия взаимна, но вы завершаете свое общение. Если постоянно в вашей жизни в последний момент все рушится и ничего не происходит - подумайте, что именно является причиной этому. Возможно, вы сами блокируете развитие и не даете себе жить наполненную.

2. Вы склонны делиться подробностями своей жизни с другими

Вам очень важно разделить с другими свою радость. Однако часто бывает так, что вы только расскажете хорошую новость, как потом все портится, а у вас исчезает энергия. Возможно, стоит не делать этого, фильтровать встречи и разговоры.

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3. Вы очень любите мечтать и представляете реалистичные события

"Мечтать не вредно, мечтать так важно", - поет Монатик. Однако должна быть мера, ведь люди с очень ярким воображением могут буквально пережить в мечте какое-то хорошее событие. Если вы часто ярко представляете картины счастья и успеха, а потом ваш мозг теряет к достижению цели любую заинтересованность - задумайтесь. По большей части мозг воспринимает такое дело как завершенное, поэтому и у вас исчезнут силы и желание что-то делать в реальной жизни.

4. Вы постоянно опаздываете или отменяете встречи

Регулярные опоздания или отмена встреч - это для вас норма. Но такое поведение разрушительно, по словам психологов, это как бессознательная агрессия. А еще пренебрежение временем других людей вызывает неуважение к вам, нарушает социальные связи, а недоверие к вам растет. С каждым разом шансов на успех все меньше.

5. Вы часто думаете о себе критически и негативно

Мысленно ругаете себя, критикуете, сомневаетесь в своем успехе. Вы обращаетесь к себе: "Так тебе и надо, неудачник! Ты сама/сам виноват!" Если да, то это еще один признак вашего саморазрушения. Вы должны изменить свое поведение, полюбить себя и дать себе шанс добиться успеха. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не забывайте об этом!

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