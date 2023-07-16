Пользователи поделились печальным опытом, чтобы их ошибки больше никто не повторял.

Пользователи Reddit рассказали, какие "красные флаги" они когда-то проигнорировали и сильно об этом пожалели. Некоторые поступки второй половинки могут сигнализировать о токсичности и ужасном характере, однако не все умеют вовремя это понять. Как осознать, что отношения обречены на провал - читайте ниже.

Признак первый - "за меня убирала мама"

Девушка рассказала, что напрасно проигнорировала слова парня о том, что раньше за него всегда убирала и мыла посуду его мама. Она не придала этому значения, игнорируя тревожный сигнал, который буквально "кричал" о том, что ее избранник не готов становиться взрослым. Теперь же парень стал бывшим.

"Когда мой бывший оставил свою тарелку на столе после еды и сказал мне, что это потому, что его мама убирала за него его тарелки/столовые приборы после ужина", - вспомнила девушка.

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Признак второй - "во всем виноват ты"

Мужчина отметил, что он не сразу заметил странное поведение избранницы. Она никогда не извинялась и во всем его винила. А если бы он заметил этот "красный флаг" раньше, то точно бы не стал тратить время на токсичный роман.

"Она никогда ни за что не извинялась. Даже то, что было на 100% ее ошибкой. Но мне приходилось извиняться за все, даже за то, что я не могу контролировать", - поделился воспоминаниями комментатор.

Признак третий - "я изменяла всем, но тебе не стану"

Другой мужчина рассказал, что понапрасну не придал значения словам своей любимой о том, что она изменяла каждому своему партнеру. Он верил, что именно ему девушка будет верна. А в итоге все закончилось по ее "стандартному сценарию".

"Одна из моих бывших сказала мне: "Я изменяла каждому парню, который у меня был". Я дам вам, уважаемые люди, один шанс, чтобы угадать, как и почему закончились эти отношения", - пошутил пользователь.

Признак четвертый - "он хамит всем, но не мне"

Если вы замечаете, что ваш избранник невероятно груб со своей матерью, то не ждите, что он всегда будет вежлив и с вами. Если человек всем хамит, стоит задуматься, не является ли это явным "красным флагом".

"То, как он разговаривал со своей матерью... Раньше я думала: "Надеюсь, он не заговорит со мной таким образом". Боже, меня ждало такое разочарование", - рассказала девушка.

Признак пятый - "все плохие, а я - хороший"

Еще один признак того, что ваши отношения будут токсичными и максимально проблемными - нежелание партнера признавать, что у него слишком много претензий к этому миру. Женщина рассказала, что ее бывший был именно таким. И теперь она понимает, что зря проигнорировала его поведение.

"У моего бывшего всегда были проблемы со всеми:на работе, дома, везде. Я проигнорировала это. А теперь опыт мне говорит: если у вас есть проблема со всеми, проблема не в них, а в вас", - отметила женщина.

Напомним, ранее в сети назвали главные признаки здоровых отношений. Они помогут вам понять, что вы дарите свою любовь тому, кто этого заслуживает.

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