В один момент она поняла, что ей в спину вонзили сразу два ножа - один от любимого, второй - от подруги.

На Reddit появилась душераздирающая история от девушки, которая в один момент поняла, что ее жених оказался предателем. Более того, ее предала еще и лучшая подруга, с которой она знакома едва ли не с пеленок.

Все изменилось после того, как девушке показали видео, на котором ее жених целовался с их подругой. Она призналась, что содержала парня и финансово помогала подруге, поэтому даже представить не могла, что они таким образом отплатят ей за добро.

"Мы вместе уже 3 года, а наша свадьба через 2 месяца... Я не понимаю, как можно нанести удар в спину тому, кто платит за твой колледж, аренду и машину. Ее родители не могли себе этого позволить, поэтому я финансово поддерживала ее последние 3 года. А он? Он живет в моей квартире бесплатно, потому что я хотела, чтобы он копил деньги и мог начать свой собственный бизнес. Я делаю 90% работы по дому, потому что хочу, чтобы он расслабился после работы, и я на 100% отвечаю за наших 4 собак. К тому же я уже год плачу ипотеку его мамы… Я такая дура… Как я могу быть такой дурой?" - призналась девушка.

Видео дня

Она не могла поверить, что жених, с которым она никогда даже не ссорилась, оказался таким подлецом. Парень клялся в любви и был заботливым. А подруга, с которой он целовался, помогала организовать их свадьбу. Она была рядом с девушкой практически всегда.

Сначала она не знала, как ей поступить. Однако вскоре девушка взяла себя в руки. Она связалась с юристом, перевела все свои деньги с общих счетов на личные и уже позаботилась о том, чтобы изменщик не смог попасть в ее дом. Друзья невесты вынесли все вещи жениха на улицу, в доме сменили замки.

Также она заявила в полицию, что у нее угнали машину. На этом авто ездил ее жених. Машину уже нашли, теперь он не сможет ею пользоваться.

Помимо этого, обманутая невеста встретилась с мамой жениха. Женщина была огорчена, узнав о поступке сына. Она плакала и извинялась.Также девушка планирует отсудить у парня и подруги деньги, которые им давала.

"Я отправляю видео, в котором они целуются, в свадебный групповой чат, а затем заблокирую их номера. У меня нет никакого желания говорить с ними когда-либо. Я почти закончила с отменой свадьбы. Теперь я наконец-то высплюсь", - резюмировала она..

Реакция сети

Пользователи поддержали девушку. Они отметили, что ее реакция на измену впечатляет, ведь обманутой невесте удалось восстановить справедливость. Пользователи пишут:

"Я знаю, что тебе больно, но не позволяй этой боли затмить твой здравый смысл, не прощай их"

"Итак, двое бездомных целуются и вонзают тебе нож в спину? Беги, девочка, ненавижу это говорить, но считай это скрытым благословением, ведь ты еще не замужем"

"Ты заслуживаешь гораздо лучшего".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о женщине, которая перестала быть "прислугой" для мужа, а затем была в шоке от его реакции.

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