Эти демоны живут в каждом человеке.

Наталья Холоденко, известный психолог и телеведущая, снова удивляет своих поклонников нестандартным подходом к психологии. В своем YouTube-шоу "Нескромный психолог" она рассказала об опасных обитателях нашего сознания - внутренних демонах.

Эти темные существа живут в глубинах каждого человека, и чем усерднее мы стараемся быть идеальными, тем сильнее они становятся.

"Все, что мы осуждаем, забирает нашу энергию. Это наша тень - та часть нас самих, которую мы прячем от мира. Чем больше правильности снаружи, тем монструознее тень внутри!" - утверждает психолог.

Даже собственная ненависть к курению стала для Натальи объектом исследования.

"Я всю жизнь ненавижу, когда другие курят, я ненавижу сигареты, эти электронные. Ну, а сейчас сигара первый раз в моих руках. Но я это делаю, потому что я это осуждаю. Это сильная эмоция! Что такое тень? Она отбрасывает эго, тем больше тень, чем больше человек правильный внешне, тем он опаснее изнутри", - делится своим опытом Холоденко.

Психолог отмечает, что стоит прислушиваться к своим внутренним желаниям.

"Вредные привычки - это способ выгулять своих демонов. Вредная привычка - это пространство, где мы даем разрешение быть плохим и непослушным. Кто-то делает татуировки, а кто-то заедает на ночь, а кто-то злоупотребляет алкоголем. Все это способы снимать напряжение. Конечно способы могут быть разными. Выгуливать своих демонов необходимо. Если вы когда-нибудь общались с женой алкоголиков, то поняли выражение: как не пьет, то золотой человек. Он как выпьет, наговорит гадостей, то он выгулял демона. Но стоит найти здоровый способ выгулять демона".

Наталья предлагает альтернативные способы "выгуливания демонов":

"Классно обрисовать свою негативную эмоцию или прокричать. Если вы это не делаете во время секса, то вы будете кричать на родителей, детей и подобное. Как еще можно выгуливать? Можно писать, как вам что-то раздражает, выписывать эмоции. Ну и еще один способ сделать то, что сейчас я делаю я. То есть, делать то, что ты осуждаешь, если это не вредит другим людям".

Она также отмечает, что у каждого демона есть свое золото тени. В слабостях скрыт огромный потенциал.

"Вспомнила историю моей клиентки, которая панически боялась летать, но мечтала о путешествиях. И когда она столкнулась со своим страхом, она смогла осуществить свою мечту!" - приводит пример Наталья.

Напомним, холостые люди более склонны к депрессии, чем те, которые состоят в браке, - исследование.

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