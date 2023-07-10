Он просил извинений, но женщина отказалась это делать.

Пользователь социальной сети Reddit поделился с другими юзерами историей о своей супруге. Он рассказал, что как-то они сидели в баре с друзьями, и подруга его жены поинтересовалась у него, знает ли он, что его жена в студенческие годы заставила двух парней устроить матч UFC.

В этот момент его жена сразу же попыталась закрыть рот подруге, но муж все же настаял на том, чтобы они рассказали эту историю. То, что он услышал, повергло его в шок.

"Итак, моя жена говорит: "Вообще-то я была на вечеринке в колледже, и эти два парня сильно приставали ко мне. И как будто они становились конкурентоспособными и немного агрессивными по отношению друг к другу. Поэтому я сказала им, что если они сразятся друг с другом один на один, я пойду домой с победителем". Ее друзья умирают со смеху, а подруга Сары говорит: "Не забудь сказать ему, как ты заставила их драться в нижнем белье, ха-ха!" Что? Я был потрясен", - начал рассказ пользователь сети.

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Он добавил, что спросил у жены, действительно ли она это сделала. Ответ женщины убил: "Ты имеешь в виду, что я спала с победителем? Да, если честно".

"Она видит, что я ошеломлен, и напоминает мне, что умоляла не просить рассказать эту историю. Позже той ночью, когда мы были только вдвоем, я рассказал ей, как разочарован - что это отвратительная история, и ей не следует смеяться над ней или рассказывать кому-либо. Она напоминает мне, что я хотел ее услышать. Но я думал, что это будет обычная сумасшедшая студенческая история", - продолжил мужчина.

Как он рассказал, они с супругой спорили еще полчаса на тему тему. Он просил ее извиниться за то, что ему пришлось это услышать, однако женщина не видила причины для извинений.

"Поэтому я решил спать в гостевой комнате. Эта история была дрянной, я думал, что заслуживаю извинений за то, что мне пришлось ее услышать. Они не должны шутить об этом", - подытожил юзер.

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