Порой можно и не подозревать, что за человек живет с вами под одной крышей.

Пользователи Reddit поделились жуткими историями о том, как они случайно раскрывали семейные тайны. Многие пользователи не скрывают, что хотели бы не знать то, что внезапно "всплывало" на поверхность.

Дедушка оказался убийцей

Один из пользователей рассказал, что несколько лет назад он узнал тайну своего дедушки. Оказалось, когда-то он до смерти забил человека. Пользователь всегда считал дедушку "милым старичком", но теперь знает, какую трагедию он пережил.

"Мой папа был единственным ребенком, но моя бабушка когда-то была беременна младшим братом моего отца. Когда она была на шестом месяце беременности, кто-то наехал на ее машину, и она потеряла ребенка. Пока она была в больнице, дедушка нашел парня и забил его до смерти. Насколько я понимаю, он провел в тюрьме около недели, прежде чем его освободили", - рассказал комментатор.

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Родственник сидел в тюрьме и был насильником

Пользователь рассказал, что в детстве он очень хорошо общался со своим дядей. Однако мужчина внезапно исчез. Оказалось, что дядя стал преступником.

"Вся моя семья рассказала нам, детям, что он путешествовал по стране. В старших классах я занимался генеалогическим проектом моего дедушки (его отца) и случайно нашел имя моего дяди в реестре сексуальных преступников... Он отсидел 16 лет в федеральной тюрьме. Его сейчас нет, а моя семья делает вид, что ничего не произошло", - поделился семейной тайной пользователь.

Мама хотела застрелить папу

Еще один комментатор признался, что однажды в детстве услышал ссору своих родителей. Лишь спустя годы мужчина узнал, что в ту ночь его мама хотела застрелить его же отца.

"Она пыталась застрелить моего отца револьвером, но он не выстрелил, когда она нажала на курок, так как пуль не было. Они оба были в ужасе и просто смотрели друг на друга", - написал пользователь и отметил, что его родители все еще живут вместе.

Трагедия и суицид

Женщина случайно узнала, что ее мать скрывала жуткую историю. Оказалось, когда-то она бросила парня, а тот себя убил. Этот секрет мать женщины хранила десятки лет.

"Нашла альбом с фотографиями моей мамы и парня, которого я не узнала. Оказывается, он был ее давним парнем, который покончил с собой, когда она рассталась с ним. Мой дедушка нашел его тело", - рассказала она.

Человека "не существует"

Пользователь сети рассказал, что когда его дедушка умер, то он и вся семья узнали, что по документам этого человека попросту "не существовало". Теперь это не дает им всем покоя. Мужчина думает, что его дедушка жил под вымышленным именем.

"Его имени не было ни в одном государственном реестре. Он был нормальным гражданином, платил налоги, имел права и все такое. Прожил долгую жизнь, женат на бабушке более 50 лет, многодетный, все нормально. До сих пор никто не знает, кем он был на самом деле", - поделился семейным секретом комментатор.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о мужчине, которого долго "травили" из-за внешности, но нашлась та, кто полюбила его таким.

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